La Dc e la buona politica. Da Franceschini a Meloni, parla Casini (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Non sono l’ultimo democristiano, ne vedo tanti in giro per l’Italia. La Dc non esiste più, ma noi resistiamo. Anzi, ci vorrebbe più metodo democristiano nella politica”. Pier Ferdinando Casini, punta di diamante della balena bianca, senatore del Pd, quando ci risponde è poco lontano dall’aula di Palazzo Madama. Ma, oltre alla sua attività di parlamentare, sta girando su e giù lo Stivale presentando “C’era una volta la politica” (Piemme). Un libro che già dal titolo “lancia diversi messaggi”. Senatore Casini, partiamo da qui: c’era una volta la politica. Ora non c’è più? Vede, il titolo è ambivalente. Da un lato rappresenta un’esortazione a tornare alla politica fatta con metodo, preparazione, competenza e radicamento al territorio. Dall’altro è la denuncia di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Non sono l’ultimo democristiano, ne vedo tanti in giro per l’Italia. La Dc non esiste più, ma noi resistiamo. Anzi, ci vorrebbe più metodo democristiano nella”. Pier Ferdinando, punta di diamante della balena bianca, senatore del Pd, quando ci risponde è poco lontano dall’aula di Palazzo Madama. Ma, oltre alla sua attività dimentare, sta girando su e giù lo Stivale presentando “C’era una volta la” (Piemme). Un libro che già dal titolo “lancia diversi messaggi”. Senatore, partiamo da qui: c’era una volta la. Ora non c’è più? Vede, il titolo è ambivalente. Da un lato rappresenta un’esortazione a tornare allafatta con metodo, preparazione, competenza e radicamento al territorio. Dall’altro è la denuncia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Il Pd è un partito ostaggio della vocazione minoritaria incapace di emanciparsi dal modello della sinistra socialco… - SimoneR10956858 : RT @JosephDifranc20: Il Collegio di Garanzia è presieduto e formato per lo più da napoletani e tifosi del Napoli, lo avete visto voi stessi… - Medmax35560760 : @Stefano173456 Caro Stefano delinquente ci sarai tu(tendenzialmente).Sappi che in politica da sempre esistono quell… - christianazione : La politica é l’arte del compromesso sperando che sia sempre fatto in buona fede e che giovi alla comunità. le idee… - Marco_Farista : @matteorenzi Più che d'accordo, Matteo. Hai emozionato molti di noi, e solo questo merita tutta la riconoscenza pos… -

8 marzo - Welfare inesistente e patriarcato ancora imperante, è davvero difficile festeggiare Leggi Anche 'Avere un figlio potrebbe non essere una buona idea. Costano in denaro e salute, ... culturale e politica, ma anche da pregiudizi sul ruolo di madre, sul suo istinto materno e sulla ... Starbucks in Italia, quante sono e dove sono le caffetterie E gli amanti del caffè si dividono nel definirla una buona o una cattiva notizia. D'altronde, le ... Da sempre sono aperti al pubblico, anche ai non clienti, ma adesso la politica potrebbe cambiare e ... Turchia elettorale, opposizione unita nell'incertezza ...Parti ) sono retti da ex strettissimi collaboratori di Erdoan che non sono ben visti da una buona ... proprio in virtù del forte peso internazionale raggiunto in base alla pur rischiosa politica estera ... Leggi Anche 'Avere un figlio potrebbe non essere unaidea. Costano in denaro e salute, ... culturale e, ma anche da pregiudizi sul ruolo di madre, sul suo istinto materno e sulla ...E gli amanti del caffè si dividono nel definirla unao una cattiva notizia. D'altronde, le ... Da sempre sono aperti al pubblico, anche ai non clienti, ma adesso lapotrebbe cambiare e ......Parti ) sono retti da ex strettissimi collaboratori di Erdoan che non sono ben visti da una... proprio in virtù del forte peso internazionale raggiunto in base alla pur rischiosaestera ... GUIDONIA - Morto Bruno Astorre, Marco Bertucci: “Simbolo da ... Tiburno.tv