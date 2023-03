La corsa al vertice della Cybersecurity: i nomi e i tempi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chi verrà nominato nuovo direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza?. I tempi sono strettissimi, dopo l’addio di Roberto Baldoni (scelto da Draghi nel 2021) che ha consegnato a sorpresa le sue dimissioni nella serata di lunedì. Il governo punta a indicare il nome già domani, durante il prossimo Cdm che si terrà a Cutro: la scelta spetta alla presidenza del Consiglio e in particolare al sottosegretario Alfredo Mantovano, delegato alla Sicurezza e referente politico dell’Agenzia. Quest’ultimo sarà sentito oggi dal Copasir, nel corso di un’audizione in cui il sottosegretario comunicherà le sue personali valutazioni in vista della nomina. Due sono i profili che circolano in queste ore. Il primo è quello di Bruno Frattasi, attuale prefetto di Roma ed ex capo di Gabinetto al ministero degli Interni sotto la guida di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chi verrànato nuovo direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza?. Isono strettissimi, dopo l’addio di Roberto Baldoni (scelto da Draghi nel 2021) che ha consegnato a sorpresa le sue dimissioni nella serata di lunedì. Il governo punta a indicare il nome già domani, durante il prossimo Cdm che si terrà a Cutro: la scelta spetta alla presidenza del Consiglio e in particolare al sottosegretario Alfredo Mantovano, delegato alla Sicurezza e referente politico dell’Agenzia. Quest’ultimo sarà sentito oggi dal Copasir, nel corso di un’audizione in cui il sottosegretario comunicherà le sue personali valutazioni in vistana. Due sono i profili che circolano in queste ore. Il primo è quello di Bruno Frattasi, attuale prefetto di Roma ed ex capo di Gabinetto al ministero degli Interni sotto la guida di ...

