La compagnia Exxon torna a minacciare l’Europa | “Meno investimenti se rimane la tassa sugli extraprofitti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Lapetrolifera statunitenseMobil ha annunciato di stare rivedendo la sua posizione in Europa alla luce dell’introduzione di unaextra profitti (ossia la parte degli utili garantita da circostanze straordinarie come la guerra in Ucraina che ha aumentato i prezzi del gas su valori anomali). La, la seconda al mondo tra quelle private dopo la britannica Shell, ha chiuso il 2022 con profitti record, a 55 miliardi di dollari. La società ha avviato una causa legale contro l’Unione europea contestandone la capacità impositiva che, a dire di, sarebbe pertinenza dei singoli stati. Paradossalmente una linea esattamente opposta è quella seguita dalla spagnola Repsol. Il gruppo, presente in Italia con il marchio Esso, ha detto che investirà sempre di più ...