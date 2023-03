La collezione cerimonie SS 2023 di Nanan

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Con l’avvicinarsi della Primavera,, l’azienda made in Italy dedicata all’infanzia, celebra il trionfo della natura e della convivialità proponendo unacon outfit leggeri dallo stile bonton, in vista delle numerose occasioni speciali che caratterizzano la bella stagione. Capi per bimbo e bimba dalle delicate tinte pastello e dalle tenere nuances panna sprigionano una raffinata ricercatezza mantenendo al contempo praticità e comfort, fedeli alla spensieratezza propria dell’infanzia. LaBonBon è stata pensata per vestire i bebè sin dalle loro prime, con una dolcissima linea di pagliaccetti, fascette e vestitini in fresco sangallo, per un tripudio di tenerezza ed eleganza. Gli abitini per bimbe più grandi, cinti in vita da dolci fiocchi, sono impreziositi ...