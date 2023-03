La CBDC è realtà | WeChat integra lo yuan digitale

(Di mercoledì 8 marzo 2023), la principale app di social networking in Cina, ha aggiunto lonella sua piattaforma di pagamento. La mossa mira ad ampliare l’attrattiva della valuta ufficiale di stato. Questa funzione consente agli utenti di utilizzare loper i pagamenti su determinati programmie altre piattaforme, come ordinare cibo da McDonald’s o pagare le bollette. Noto anche come e-CNY, è stato in fase di sperimentazione in almeno 26 province e città cinesi. Il token ha visto un aumento dei volumi delle transazioni sulle piattaforme di e-commerce cinesi durante la stagione dello shopping del capodanno lunare 2023. Già nel dicembre 2022 Alipay ha annunciato il suo accesso alla rete dello, consentendo agli utenti di ...

