La Bundesliga: «Basta deroghe stile Red Bull-Lipsia alla regola 50+1» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella giornata di mercoledì, la lega calcio tedesca, la DFL, ha presentato una proposta all’autorità indipendente per la concorrenza che mira a escludere che i grandi investitori assumano il controllo delle società calcistiche. Al momento, le regole in vigore impediscono ai principali investitori di controllare la maggioranza dei diritti di voto nei club della Bundesliga L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella giornata di mercoledì, la lega calcio tedesca, la DFL, ha presentato una proposta all’autorità indipendente per la concorrenza che mira a escludere che i grandi investitori assumano il controllo delle società calcistiche. Al momento, le regole in vigore impediscono ai principali investitori di controllare la maggioranza dei diritti di voto nei club dellaL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

