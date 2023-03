“La biblioteca della natura” cerca casa: continua l’impegno di Cristina Mostosi contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 8 marzo 2023) Bergamo. Nella giornata dell’8 marzo – festa della donna – Cristina Mostosi, presidente dell’associazione Le Iris di Trebecco lancia un appello attraverso Bergamonews. Alla base della nascita dell’Associazione, costituita nel marzo del 2022, vi è un’esperienza tragica e traumatica che ha colpito duramente Cristina e la sua famiglia: il femminicidio della sorella Paola, appena ventitreenne. È stato un fatto di cronaca che ha scosso il Paese e, in particolare, il nostro Territorio bergamasco, in quegli anni assolutamente impreparato di fronte ad eventi delittuosi di questo tipo, per l’efferatezza che una persona sconosciuta ha potuto perpetrare verso una giovane donna casualmente incontrata. Il dolore e la sofferenza privata e collettiva da un lato, una forte coscienza sociale ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 marzo 2023) Bergamo. Nella giornata dell’8 marzo – festadonna –, presidente dell’associazione Le Iris di Trebecco lancia un appello attraverso Bergamonews. Alla basenascita dell’Associazione, costituita nel marzo del 2022, vi è un’esperienza tragica e traumatica che ha colpito duramentee la sua famiglia: il femminicidiosorella Paola, appena ventitreenne. È stato un fatto di cronaca che ha scosso il Paese e, in particolare, il nostro Territorio bergamasco, in quegli anni assolutamente impreparato di fronte ad eventi delittuosi di questo tipo, per l’efferatezza che una persona sconosciuta ha potuto perpetrare verso una giovane donna casualmente incontrata. Il dolore e la sofferenza privata e collettiva da un lato, una forte coscienza sociale ...

