La battuta di Luca Onestini infiamma il web: “Università di Donnamaria” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Oriana Marzoli è una concorrente amatissima del Grande Fratello Vip 7. Nonostante alcune accuse ricevute sui social, tramite il televoto per il primo finalista, il pubblico ha dimostrato di amarla. Le battute pungenti e la capacità di sdrammatizzare sono due delle caratteristiche che piacciono di più. Nelle scorse ore, durante una conversazione con Luca Onestini, ha provato a fare lo stesso. Il vippone leccese, però, ha detto qualcosa che non ha convinto i fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, la battuta di Luca Onestini spiazza il pubblico: “All’Università di Donnamaria” La situazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Oriana Marzoli è una concorrente amatissima del Grande Fratello Vip 7. Nonostante alcune accuse ricevute sui social, tramite il televoto per il primo finalista, il pubblico ha dimostrato di amarla. Le battute pungenti e la capacità di sdrammatizzare sono due delle caratteristiche che piacciono di più. Nelle scorse ore, durante una conversazione con, ha provato a fare lo stesso. Il vippone leccese, però, ha detto qualcosa che non ha convinto i fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, ladispiazza il pubblico: “All’di” La situazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : La battuta di Luca Onestini infiamma il web: “Università di Donnamaria” #gfvip #gfvip7 #oriele #denzzzers… - rainieri_silvia : @uunformat Quanto mi ha fatto ridere questa battuta di Luca?????? - BarbaraSacchini : @Mariang70995845 @MecozziAntonia @gicarestik2 Forse vedi un altro programma e il guaio è che anche 2 giorni fa dice… - Deborah90105742 : Luca non ha capito la battuta ????#gfvip #donnalisi - _giogioooooo_ : RT @Vincorvassi: Ahahahhahha sto morendo perché lui non farlo capire l’ha detto a luca di fare la battuta PER PIACEREEEE #incorvassi -