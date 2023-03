L’8 marzo non è la festa della donna: oggi è un giorno di riflessione per tutti (Di mercoledì 8 marzo 2023) di Susanna Stacchini L’8 marzo non è la festa della donna, ma la giornata internazionale dei diritti della donna. La differenza che passa tra le due definizioni non è formale, ma di sostanza. oggi più che un giorno di festa è un giorno di riflessione per tutti, donne, uomini, ragazze, ragazzi. E’ vero, molti passi avanti sono stati fatti e molti diritti conquistati, ma non possiamo abbassare la guardia e darli per scontati. Infatti, anche diritti che sembravano ormai acquisiti e consolidati vengono ciclicamente rimessi in discussione. La legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza ne è un esempio tipico. Pure nel mondo del lavoro niente è assodato. Ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) di Susanna Stacchini L’8non è la, ma la giornata internazionale dei diritti. La differenza che passa tra le due definizioni non è formale, ma di sostanza.più che undiè undiper, donne, uomini, ragazze, ragazzi. E’ vero, molti passi avanti sono stati fatti e molti diritti conquistati, ma non possiamo abbassare la guardia e darli per scontati. Infatti, anche diritti che sembravano ormai acquisiti e consolidati vengono ciclicamente rimessi in discussione. La legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza ne è un esempio tipico. Pure nel mondo del lavoro niente è assodato. Ancora ...

