L’8 marzo Giorgia Meloni ricorda le vittime di femminicidio | «Dedicato a Saman Abbas | Sara Di Pietrantonio e Pamela Mastropietro»

La premier Giorgia Meloni ha pubblicato sui social network un messaggio per la Giornata Internazionale della Donna in cui ricorda le vittime di violenze e femminicidi. «Nella Giornata Internazionale della Donna voglio ricordare e ringraziare la tenacia e il coraggio di tutte le donne che, nel tempo e nella storia, hanno lottato e raggiunto importanti conquiste e traguardi in campo sociale e civile, economico e politico, nelle scienze come nell'innovazione». Per Meloni «le donne rappresentano una fonte inesauribile di forza, resistenza, coesione e condivisione. E lasciatemi anche ricordare giovani donne come Saman Abbas, Pamela Mastropietro, Sara Di Pietrantonio».

