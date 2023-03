L’8 marzo del naufragio delle nostre coscienze: non si può tralasciare un pensiero che ci insegue da giorni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Oggi non possiamo celebrare l’8 marzo senza ricordare quello che è accaduto all’alba del 26 febbraio scorso, al largo di Steccato di Cutro: il naufragio di un barcone carico di profughi è diventato il naufragio della nostra coscienza. Non si può mettere da parte un pensiero che ci insegue da giorni: la morte a pochi metri dalla riva di 70 persone, tra cui una ventina di bambini e bambine. La vittima più giovane era adagiata in una bara bianca nel PalaMilone di Crotone, contrassegnata con la sigla KR-46-M0, per indicare la 46esima vittima recuperata, un bambino che non aveva ancora un anno di vita. Per giorni il mare ha continuato a restituire corpi ma sono ancora molti i dispersi, almeno una trentina. Secondo i superstiti il barcone trasportava 180 persone o forse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Oggi non possiamo celebrare l’8senza ricordare quello che è accaduto all’alba del 26 febbraio scorso, al largo di Steccato di Cutro: ildi un barcone carico di profughi è diventato ildella nostra coscienza. Non si può mettere da parte unche cida: la morte a pochi metri dalla riva di 70 persone, tra cui una ventina di bambini e bambine. La vittima più giovane era adagiata in una bara bianca nel PalaMilone di Crotone, contrassegnata con la sigla KR-46-M0, per indicare la 46esima vittima recuperata, un bambino che non aveva ancora un anno di vita. Peril mare ha continuato a restituire corpi ma sono ancora molti i dispersi, almeno una trentina. Secondo i superstiti il barcone trasportava 180 persone o forse ...

