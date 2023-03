Kylie Minogue, sorrisi in front row (e tutte le altre star alla Fashion Week di Parigi) (Di mercoledì 8 marzo 2023) In prima fila alla Settimana della Moda Parigina attrici, cantanti, icone di stile una seduta accanto all'altra. A cominciare dalla splendida cantante australiana, sorridente ospite di Miu Miu. Ecco tutti i loro look più belli Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 marzo 2023) In prima filaSettimana della Modana attrici, cantanti, icone di stile una seduta accanto all'altra. A cominciare dsplendida cantante australiana, sorridente ospite di Miu Miu. Ecco tutti i loro look più belli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clairy_clairy8 : @AntonioTiani74 Sì tutti quelli gruppo ma non Kylie Minogue. ?? - BotAncoats : RT @AntonioTiani74: @clairy_clairy8 Buonasera/notte Claire e io lo so tu piace The Stranglers/The Banshees/Bauhaus/Joy Division/Hawkwind/Ca… - AntonioTiani74 : @clairy_clairy8 Buonasera/notte Claire e io lo so tu piace The Stranglers/The Banshees/Bauhaus/Joy Division/Hawkwin… - rnbjunk : Cara #KylieMinogue, noi siamo prontissimi, e voi? - eufrnw : o disco disco DISCO da cantora disco kylie minogue -