Kyle Walker shock | al bar senza mutande | ubriaco palpeggia una donna | VIDEO

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nuovo scandalo per, giocatore del Manchester United: l’uomo è stato filmato domenica scorsa in atteggiamential bar con un gruppo di amici. Il Sun ha pubblicato in esclusiva un piccolo frammento del, registrato domenica pomeriggio e che potrebbe portare la polizia ad aprire un’indagine per atti osceni, col rischio di una pena massima di due anni di carcere. I gesti diNelle immagini pubblicate dai media, si può vedere comesi abbassi i pantaloni per mettersi in mostra tra le risate dei suoi compagni. Una delle donne del suo gruppo ha indicato il giocatore iniziando a ridere, e pochi minuti dopo l’inglese ripete lo stesso gesto a pochi metri da due donne diverse, per poi avvicinarsi a loro a stringere la mano educatamente. ...

