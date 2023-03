Koulibaly: 'Spero di sfidare il Napoli in finale di Champions' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chelsea e Benfica sono le prime due squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. Il Napoli tra sette giorni giocherà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chelsea e Benfica sono le prime due squadre qualificate ai quarti didiLeague. Iltra sette giorni giocherà...

Koulibaly: "Napoli Spero di incontrarli in finale" Dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League con il Chelsea Kalidou Koulibaly ai microfoni di Sky Sport ha parlato di un possibile incrocio nella competizione fra Chelsea e Napoli: 'Spero di incontrarli il più lontano possibile, magari a Istanbul, auguro anche a loro di arrivare in fondo'

Koulibaly:"Non sono geloso, mi auguro solo che il Napoli possa vincere qualcosa" Per Koulibaly, è difficile accettare che la sua ex squadra con ogni probabilità vincerà lo scudetto ... Spero che riusciranno ad averlo già quest'anno. Poi che sia senza di me, vuol dire che il destino ...