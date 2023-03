Koulibaly: «Spero di incontrare il Napoli in finale, se sarà così faremo di tutto per vincere» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Chelsea è passato ai quarti di finale di Champions League battendo il Borussia Dortmund 2-0, ribaltando lo 0-1 dell’andata. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli passato agli inglesi in estate. Koulibaly ha parlato anche del Napoli, oltre che della partita. Queste le sue dichiarazioni: “Era un momento un po’ difficile, sapevamo che questa partita era fondamentale per noi, volevamo vincerla a tutti i costi. Abbiamo fatto una grande partita penso e abbiamo messo l’intensità che dovevamo mettere. Volevamo vincere a tutti i costi e possiamo essere felici”. Se il Napoli riuscirà a battere l’Eintracht Francoforte, potrebbe trovarsi di fronte, come avversaria, proprio il Chelsea. Koulibaly se lo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Chelsea è passato ai quarti didi Champions League battendo il Borussia Dortmund 2-0, ribaltando lo 0-1 dell’andata. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Kalidou, ex difensore delpassato agli inglesi in estate.ha parlato anche del, oltre che della partita. Queste le sue dichiarazioni: “Era un momento un po’ difficile, sapevamo che questa partita era fondamentale per noi, volevamo vincerla a tutti i costi. Abbiamo fatto una grande partita penso e abbiamo messo l’intensità che dovevamo mettere. Volevamoa tutti i costi e possiamo essere felici”. Se ilriuscirà a battere l’Eintracht Francoforte, potrebbe trovarsi di fronte, come avversaria, proprio il Chelsea.se lo ...

Kalidou Koulibaly: Spero di incontrare il Napoli più avanti possibile, magari a Istanbul 'Spero più avanti possibile, magari a Istanbul. Sapete quanto conta Napoli per me, anche se ora ... non è da escludere un incrocio con il suo ex capitano Koulibaly, così come non è da escludere il ...