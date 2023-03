(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il centrocampistaFilipdice apertamente le ambizioni del club nella competizione internazionale. Filip, l’esterno, ha parlato del prossimo match di Europa League contro il Friburgo durante la conferenza stampa. Ha descritto gli avversari come una squadra tosta e solida, che si adatta bene alle situazioni di gioco, ma ha anche dichiarato che lavuole vincere l’Europa League, che è diventato il loroprincipale.ha anche parlato delle differenze tra lae la sua squadra precedente,, che aveva vinto l’Europa League in passato. Ha detto che nellaci sono obiettivi diversi, ma che la squadra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Kostic svela il reale obiettivo della Juventus e tira in ballo l'Eintracht #Champions #Eintracht #Juventus #Kostic… -

...Atp La partita Nel primo tempo i padroni di casa sfiorano la rete per due volte e sempre con,... Nella ripresa Vlahovic torna al gol al 58' ma un consulto al Varil fuorigioco in fase di ...Oltre al serbo, punti fermi sono Chiesa (pronto a tornare dal lungo stop) e, con Kean in grande spolvero (ma ancora da riscattare), l'incertezza sul futuro di Milik e i dubbi su Di Maria con ......Atp La partita Nel primo tempo i padroni di casa sfiorano la rete per due volte e sempre con,... Nella ripresa Vlahovic torna al gol al 58' ma un consulto al Varil fuorigioco in fase di ...

Kostic svela il reale obiettivo della Juventus e tira in ballo l’Eintracht napolipiu.com

Vogliamo arrivare più avanti possibile, iniziamo domani e andiamo gara dopo gara". Sull'Europa League Kostic svela anche le carte della Juventus: "Conosco la competizione, l'ho vinta con l'Eintracht ...Lo special one ha cominciato la gara senza attaccanti veri e ha difeso il vantaggio con due punte. In mezzo al campo tanta testa e intensità ...