Kimia Ghorbani | età | origini e biografia della cantante e attivista

Leggi su tag24

(Di mercoledì 8 marzo 2023)ha 39 anni di età. E’ una giornalista, musicista e, originaria di Teheran, che vive in Italia dal 2013.: età,e musicista di Teheran,ha maturato la passione per la musica fin da piccola: a 9 anni i genitori le regalarono una tastiera, ma le condizioni economiche non ... TAG24.