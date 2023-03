Kimia Ghorbani | chi è la cantante e attivista iraniana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 marzo 2023)e musicista di Teheran, ha maturato la passione per la musica fin da piccola: a 9 anni i genitori le regalarono una tastiera, a 17 anni comprò una tastiera più grande, pagandosi le lezioni di pianoforte. A 22 anni si è iscritta al al Conservatorio, iniziando a cantare per strada. Nel 2012, si è iscritta alla scuola italiana di Teheran: ha passato l’esame e ha ottenuto il visto per l’Italia, attivista, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 8 marzo, di Oggi è un altro giorno.è autrice di una canzone intitolata “Primavera della vita” da lei scritta su una melodia originale di Nada, per appoggiare la rivoluzione degli iraniani. La canzone è dedicata a Reera Esmaeilion, una bambina morta sul ...