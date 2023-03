Kim: “Vogliamo lo Scudetto a Napoli!”, poi svela cos’ha dovuto fare per Spalletti! (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kim Min Jae, difensore rivelazione del Napoli, arrivato per sostituire Koulibaly tra lo scetticismo generale, ma che ormai ha conquistato tutta la tifoseria, ha parlato ad UpBit, sponsor di maglia degli azzurri. Di seguito le dichiarazioni evidenziate e tradotte dalla nostra redazione: Kim: “Il Napoli non vince da tempo, Vogliamo lo Scudetto!” Ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da molto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo Scudetto! Perché ho ballato Gangnam Style il primo giorno in ritiro? Onestamente, tutti conoscono Gangnam Style, quindi non ho dovuto allenarmi per ballarla. L’ho fatto una volta sola, era a caldo e mi imbarazza un po’, infatti non riesco a riguardare il video. Non lo farò più. Kim e il suo adattamento a Napoli Adattamento a Napoli? La ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kim Min Jae, difensore rivelazione del Napoli, arrivato per sostituire Koulibaly tra lo scetticismo generale, ma che ormai ha conquistato tutta la tifoseria, ha parlato ad UpBit, sponsor di maglia degli azzurri. Di seguito le dichiarazioni evidenziate e tradotte dalla nostra redazione: Kim: “Il Napoli non vince da tempo,lo!” Ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da molto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo! Perché ho ballato Gangnam Style il primo giorno in ritiro? Onestamente, tutti conoscono Gangnam Style, quindi non hoallenarmi per ballarla. L’ho fatto una volta sola, era a caldo e mi imbarazza un po’, infatti non riesco a riguardare il video. Non lo farò più. Kim e il suo adattamento a Napoli Adattamento a Napoli? La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Kim: 'Vogliamo lo Scudetto a Napoli!', poi svela cos'ha dovuto fare per Spalletti! #Napoli #ForzaNapoliSempre… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KIM - Min-Jae: 'Vogliamo vincere lo Scudetto, mi sono integrato in fretta nel Napoli ed è stato questo il mio segreto,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KIM - Min-Jae: 'Vogliamo vincere lo Scudetto, mi sono integrato in fretta nel Napoli ed è stato questo il mio segreto,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KIM - Min-Jae: 'Vogliamo vincere lo Scudetto, mi sono integrato in fretta nel Napoli ed è stato questo il mio segreto,… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KIM - Min-Jae: 'Vogliamo vincere lo Scudetto, mi sono integrato in fretta nel Napoli ed è stato questo il mio segreto,… -