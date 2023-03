Kim: “Voglia matta di scudetto col Napoli. Gangnam Style, non riesco a guarda il video” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kim Min-jae vuole lo scudetto con il Napoli, il difensore parla della sua esperienza azzurra e dell’impatto Serie A e Champions League. Il difensore del Napoli si sta mettendo in mostra con ottime prestazioni, al punto da far dimenticare un colosso come Koulibaly. Kim è entrato subito nel cuore dei tifosi azzurri ed alla prima stagione è già protagonista: “Ho una grande Voglia di vincere. Il Napoli non vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo scudetto“. Kim Napoli e scudetto Il difensore ha parlato ad UpBit, nuovo sponsor del Napoli e le sue parole sono state tradotte dal coreano da Napoli News Corea. Kim ha parlato anche della sua presentazione quando ha ballato e cantato per ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kim Min-jae vuole locon il, il difensore parla della sua esperienza azzurra e dell’impatto Serie A e Champions League. Il difensore delsi sta mettendo in mostra con ottime prestazioni, al punto da far dimenticare un colosso come Koulibaly. Kim è entrato subito nel cuore dei tifosi azzurri ed alla prima stagione è già protagonista: “Ho una grandedi vincere. Ilnon vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo“. KimIl difensore ha parlato ad UpBit, nuovo sponsor dele le sue parole sono state tradotte dal coreano daNews Corea. Kim ha parlato anche della sua presentazione quando ha ballato e cantato per ...

