Kim Basinger festeggia la figlia incinta in uno strip club (FOTO) (Di mercoledì 8 marzo 2023) La figlia di Kim Basinger e Alec Baldwinha condiviso alcune FOTO del suo folle baby shower... all'interno di uno strip club. In occasione del suo baby shower, Ireland Baldwin, la figlia di Kim Basinger ed Alec Baldwin (al momento ancora in tribunale per la tragedia sul set di Rust), si è ritrovata a festeggiare in una festa sregolata all'interno di uno strip club. Sul posto c'era anche la madre, Hilary Duff e tantissime altre stelle di Hollywood. Lo scorso martedì Ireland Baldwin ha condiviso su Instagram un sacco di FOTO del suo baby shower fuori dal comune. Nel post dedicato all'evento possiamo notare molti di volti noti, tra cui anche quello di Kim Basinger e Hilary Duff, immerse ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladi Kime Alec Baldwinha condiviso alcunedel suo folle baby shower... all'interno di uno. In occasione del suo baby shower, Ireland Baldwin, ladi Kimed Alec Baldwin (al momento ancora in tribunale per la tragedia sul set di Rust), si è ritrovata are in una festa sregolata all'interno di uno. Sul posto c'era anche la madre, Hilary Duff e tantissime altre stelle di Hollywood. Lo scorso martedì Ireland Baldwin ha condiviso su Instagram un sacco didel suo baby shower fuori dal comune. Nel post dedicato all'evento possiamo notare molti di volti noti, tra cui anche quello di Kime Hilary Duff, immerse ...

