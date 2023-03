Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Kim accende Napoli: “Voglio lo scudetto, ed essere ricordato per sempre”: Kim accende Napoli: “Voglio lo scudetto,… -

Una impresa tutt'altro che semplice che peròsta compiendo con sorprendente facilità: 'La cosa più importante è capire che tipo di calcio vuole il tuo allenatore e poi mettere in pratica in ...... l'episodio più clamoroso è quello del 78': Kvaratskhelia crossa, Osimhen eci provano di testa, Provedel respinge in qualche modo con l'aiuto della traversa e siun mischione. I ...6,5 Qualche buona chiusura, specie per tappare qualche falla di Jesus. Fa sparire prima Abraham ... Poi sie sono guai. Limitato, non all'altezza delle precedenti partite. OSIMHEN 7,5 Una ...

Kim accende Napoli: “Voglio lo scudetto, ed essere ricordato per sempre” La Gazzetta dello Sport

Il coreano: “Qui non si conquista il tricolore tanto tempo. Ho fame di vittorie. E voglio che se uno pensa a un difensore...” ...