Ki Nameless Bi | al The Wall la presentazione dell’album di debutto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napoliateatro : Il collettivo Ki Nameless Bi presenta l’album di debutto al club The Wall - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - Il collettivo multietnico Ki Nameless Bi presenta dal vivo l’omonimo album al The Wall di Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Il collettivo multietnico Ki Nameless Bi presenta dal vivo l’omonimo album al The Wall di Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Il collettivo multietnico Ki Nameless Bi presenta dal vivo l’omonimo album al The Wall di Napoli - napolimagazine : MUSICA - Il collettivo multietnico Ki Nameless Bi presenta dal vivo l’omonimo album al The Wall di Napoli -

In occasione dell'appuntamento targato Lit. Afrobeat, che sta portando una ventata di novità sonore in città, il collettivo multietnico ' KiBi ' presenta giovedì 9 marzo presso il clubWall ( centro direzionale isola E1 - Napoli ; dalle ore 23:00 ). Ingresso dalle ore 23:00. Live showcase ore 00:00. Ingressi in lista nominale:...Whilstmultitudes upon our shore Fromdim corners of creation pour, Whilst mongrel slaves crawl hither to partake Of Saxon liberty they could not make, From such an alien crew in grief I ...... si è messo al servizio di tanti e diversi artisti fra cui Justin Bieber, Ed Sheeran, Beyoncé,... è uno dei nomi di punta del cartellone delFestival, in programma il 2,3,4 giugno ad ...

«Ki Nameless Bi», al The Wall la presentazione dal vivo dell'album di debutto ilmattino.it

Drive's ending has had audiences questioning what really happens for over a decade. Let's break down what it could mean.Xbox has revealed the first wave of new games hitting the Xbox Game Pass service for March 2023. The line-up for the first half of the month feels a tad thin compared to others, but it does include ...