“Kerkez | il giovane talento della Primavera Milan | cresce ancora di più dopo l’addio | ecco il suo percorso verso il successo a VdM”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) “Dal giorno del” diventa “L’irresistibile ascesa dei giovani talenti: la storia di Milos”. Chi non ama seguire la crescita dei giovani talenti del calcio, coloro che con sudore, sacrificio esi fanno strada tra le varie selezioni giovanili sperando di diventare un giorno dei professionisti? È proprio questa la principale missione di ogni settore giovanile di una grande squadra, come quello del: valorizzare i giocatori emergenti, dando loro la possibilità di dotarsi delle esperienze necessarie per intraprendere ildel professionismo. Ma come si fa a scegliere i giocatori giusti? L’obiettivo principale è quello di prepararli ad affrontare la transizione tra il calcio giovanile e quello professionistico, cosa che, si sa, non è mai semplice. Ci sono quelli che fanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bertolca10 : Classico tonfo della Lazio in Europa contro squadre mediocri. L'Az Alkmaar si impone all'Olimpico per 2-1. Reti di… - WSmith29723290 : La cosa esilarante è che l'unico giovane da tenere era Kerkez ed invece i grandi esperti, nonché tifosi dell'ACCont… -

I profili sul taccuino di Tare La scelta di puntare su uncome Cancellieri non ha pagato ... appartenente agli stessi agenti di Luis Alberto e, ieri all' Olimpico . Per Sarri non ci ...Commenta per primo Il 2 - 1 dell' AZ Alkmar ai danni della Lazio di Maurizio Sarri è arrivato da un ex Milan , Milos. CHI È - Dopo aver iniziato nell' Hajduk Kula , ildi Vrbas è cresciuto nelle giovanili del Rapid Vienna dal 2014 al 2019. L'ungherese classe 2003 era arrivato in Italia con l'...Nel 2021 il Milan, come spesso capita, si è concesso une promettente investimento. Ha prelevato Milosdalle file del calcio ungherese. Un classe 2003 , talentino della fascia ...

La storia di Kerkez: il terzino scartato dal Milan che ha gelato la ... Sport Fanpage

Lazio-AZ Alkmaar 1-2: mattatore della serata Milos Kerkez, il terzino ex Milan che sogna di ricalcare le orme del mito Theo Hernandez ...Milan, una storia che non possiamo di certo raccontare con un lieto fine. Un sapore amaro, più che agrodolce, probabilmente una sconfitta della dirigenza ...