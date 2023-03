Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itachisxx : Kena Mobile mi ha lasciata letteralmente a piedi senza internet -

Passa SUBITO aMobile Offerta ricca di GIGA con la promo di: i dettagli Come detto in precedenza, l'offerta ricca di GIGA diMobile  ti consente di navigare sfruttando i 130 GB a tua ...... la prima è valida solo per chi proviene da Fastweb e alcuni operatori virtuali (esclusi, ho. ... Il resto del bundle dati si compone quindi di chiamate e SMSlimiti verso qualsiasi numero ...... nel caso delle offerte di portabilità per clienti TIM, Vodafone,, ho., Spusu e WindTre la ...99 euro al mese e Very 220 Giga da 13,99 euro al mese, sempre con attivazione e spedizionecosti ...

Kena senza limiti con l'offerta ricca di GIGA, ecco quale Punto Informatico

Attiva online la promo Kena 6,99 130GB STAR per avere minuti illimitati, sms e 130 giga di traffico a 6,99 euro ...La promozione You&Kena dell'operatore virtuale Kena Mobile rimarrà disponibile ancora per qualche giorno, ecco i dettagli ...