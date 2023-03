Kean ha un sosia | personaggio famoso e che ama “scalciare”

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il gesto di Moisecontro la Roma è da condannare, ma il suo calcio a Mancini ha ricordato moltissimo un caso simile avvenuto di recente. Le provocazioni nel mondo del calcio sono all’ordine del giorno, per questo motivo non si può di certo pensare che ogni qualvolta che due calciatori abbiano una scaramuccia si debba per forza arrivare a veri e propri atti di violenza. Nonostante abbia sicuramente avuto qualche piccola giustificazione, il gesto di Moisenella gara contro la Roma deve essere assolutamente sanzionato come merita, dato che non deve in alcun modo passare il concetto che si possa calciare un avversario. A peggiorare la situazione vi è anche il fatto che il tutto è avvenuto solamente dopo 34 secondi dal suo ingresso in campo e che tolto così un uomo fresco alla Juventus, con la situazione che ha ricordato nel mondo di Twitter una ...