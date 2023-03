Kalidou Koulibaly: Spero di incontrare il Napoli più avanti possibile, magari a Istanbul. (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita disputata contro il Borussia Dortmund che ha visto il suo Chelsea qualificato ai quarti di finale. Il senegalese ha risposto ad una domanda riguardante la sua ex squadra e il possibile incrocio in Champions League. “Preferiresti incontrare il Napoli ai quarti oppure in finale a Istanbul?”, questa la domanda rivolta all’ex difensore azzurro. ? “Spero più avanti possibile, magari a Istanbul. Sapete quanto conta Napoli per me, anche se ora sono concentrato sul Chelsea. Auguro però di andare avanti anche a loro“. Dai quarti di finale non ci ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023), difensore del Chelsea ed ex, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita disputata contro il Borussia Dortmund che ha visto il suo Chelsea qualificato ai quarti di finale. Il senegalese ha risposto ad una domanda riguardante la sua ex squadra e ilincrocio in Champions League. “Preferirestiilai quarti oppure in finale a?”, questa la domanda rivolta all’ex difensore azzurro. ? “più. Sapete quanto contaper me, anche se ora sono concentrato sul Chelsea. Auguro però di andareanche a loro“. Dai quarti di finale non ci ...

