Kai Havertz mantiene la calma in mezzo al dramma dei rigori per mandare il Chelsea ai quarti di finale di Champions League (Di mercoledì 8 marzo 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Kai Havertz ha mostrato nervi d’acciaio per mandare ringiovanito il Chelsea (si apre in una nuova scheda) fino ai quarti di finale di Champions League con un rigore ripetuto, dato che i Blues danno al boss Graham Potter un’altra spinta battendo il Borussia Dortmund in forma (si apre in una nuova scheda) 2-0 nel ritorno degli ottavi di finale allo Stamford Bridge (2-1 complessivo). Con il pareggio sull’1-1 dopo l’apertura al 43? di Raheem Sterling, il Chelsea ha avuto l’occasione perfetta per andare in vantaggio quando ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Kaiha mostrato nervi d’acciaio perringiovanito il(si apre in una nuova scheda) fino aididicon un rigore ripetuto, dato che i Blues danno al boss Graham Potter un’altra spinta battendo il Borussia Dortmund in forma (si apre in una nuova scheda) 2-0 nel ritorno degli ottavi diallo Stamford Bridge (2-1 complessivo). Con il pareggio sull’1-1 dopo l’apertura al 43? di Raheem Sterling, ilha avuto l’occasione perfetta per andare in vantaggio quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManuFilippone95 : RT @Iosonocalabrese: Kai Havertz è un gioiello molto spesso messo in difficoltà per me Che eleganza???? - _cappex__ : RT @imscorpjo: kai havertz said “mo ce ripigliamm tutt chell ch'è o nuost” - ZoncaSimone00 : Che giocare e che giocatore Kai Havertz.?? #ChelseaDortmund #KaiHavertz - rompipallex : L'IMBARAZZO CHE STO PROVANDO x noi E X LA UEFA che cazzo fate questo soprammobile dovrebbe giacere a casa di Kai Ha… - Fabrizi009 : Kai #Havertz è un giocatore fantastico, uno dei miei preferiti. Fisico slanciato, non da bodybuilder ma estremament… -

Sterling e il rigore (doppio) di Havertz: Chelsea - Dortmund, gli highlights Grazie ai gol di Raheem Sterling al 43' e di Kai Havertz al 53' su calcio di rigore, il Chelsea batte 2 - 0 il Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi ... Havertz e lo spauracchio del rigore: "Sul secondo tiro ero nervoso" Ha indossato ancora una volta i panni di uomo di Coppa Kai Havertz, che ha realizzato (al secondo tentativo) il rigore del 2 - 0: "Ero nervoso, ma è andata bene. Non è semplice tirare due rigori in una partita, ho temporeggiato e mi sono accorto che il ... Chelsea - Borussia Dortmund, i tedeschi furiosi per il rigore ripetuto: 'Cosa!!' Non è andata giù al Borussia Dortmund la decisione di far ripetere il rigore al Chelsea nel ritorno degli ottavi di Champions League 2022/2023. Kai Havertz ha colpito il palo con il primo tiro dagli undici metri, ma il penalty è stato fatto ribattere perché diversi giocatori erano entrati in area prima del tiro. Al secondo tentativo, il ... Grazie ai gol di Raheem Sterling al 43' e dial 53' su calcio di rigore, il Chelsea batte 2 - 0 il Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi ...Ha indossato ancora una volta i panni di uomo di Coppa, che ha realizzato (al secondo tentativo) il rigore del 2 - 0: "Ero nervoso, ma è andata bene. Non è semplice tirare due rigori in una partita, ho temporeggiato e mi sono accorto che il ...Non è andata giù al Borussia Dortmund la decisione di far ripetere il rigore al Chelsea nel ritorno degli ottavi di Champions League 2022/2023.ha colpito il palo con il primo tiro dagli undici metri, ma il penalty è stato fatto ribattere perché diversi giocatori erano entrati in area prima del tiro. Al secondo tentativo, il ... Chelsea-Borussia Dortmund 2-0: Havertz porta Potter ai quarti di Champions la Repubblica CHAMPIONS - Chelsea, Havertz: "Faremo di tutto per vincere questa competizione" Kai Havertz, attaccante del Chelsea, è intervenuto ai microfoni della UEFA dopo il successo per 2-0 contro il Borussia Dortmund in Champions: "Sul secondo rigore ero nervoso ma sono comunque riuscito ... Chelsea-Dortmund, rigore col Var sbagliato e ripetuto: Havertz fa 2-0 Succede di tutto a Stamford Bridge: Makkelie assegna un rigore col Var, Havertz prende il palo ma poi si ripete tutto. Al secondo tentativo arriva il 2-0 ... Kai Havertz, attaccante del Chelsea, è intervenuto ai microfoni della UEFA dopo il successo per 2-0 contro il Borussia Dortmund in Champions: "Sul secondo rigore ero nervoso ma sono comunque riuscito ...Succede di tutto a Stamford Bridge: Makkelie assegna un rigore col Var, Havertz prende il palo ma poi si ripete tutto. Al secondo tentativo arriva il 2-0 ...