Juventus | Kostic | «Vogliamo vincere la competizione»

Filip Kostic, esterno della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Friburgo in Europa League. Le sue dichiarazioni: CHE SQUADRA E' IL FRIBURGO – «Ho giocato tante volte contro il Friburgo in Bundesliga. È un avversario molto tosto, sono compatti e solidi. Domani dovremo controllare tutte le situazioni di gioco, sono bravi ad adattarsi a tutte le situazioni. vincere l'Europa League è il nostro obiettivo principale, Vogliamo arrivare più avanti possibile. Dobbiamo iniziare molto forte, a partire da domani, e poi andare di partita in partita». COSA FARE PER vincere L'EUROPA LEAGUE – «Conosco la ...

