Juventus, il CdA rinvia l’approvazione della semestrale: la nota del club (Di mercoledì 8 marzo 2023) Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noto che “il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di rinviare l’approvazione della Relazione Finanziaria Consolidata semestrale al 31 dicembre 2022 ad una riunione da tenersi tra il 22 e il 24 marzo 2023“. Una decisione maturata al fine di “consentire il completamento dell’esame degli atti depositati in data 27 febbraio 2023 da parte della Procura della Repubblica nel contesto del Procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria di Torino“. “La Società comunicherà – conclude la nota – non appena decisa, la data definitiva della riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Attraverso un comunicato ufficiale, laha reso noto che “il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato direRelazione Finanziaria Consolidataal 31 dicembre 2022 ad una riunione da tenersi tra il 22 e il 24 marzo 2023“. Una decisione maturata al fine di “consentire il completamento dell’esame degli atti depositati in data 27 febbraio 2023 da parteProcuraRepubblica nel contesto del Procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria di Torino“. “La Società comunicherà – conclude la– non appena decisa, la data definitivariunione del Consiglio di Amministrazione perRelazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : In cento giorni, tanti ne sono passati dal 28 novembre, giorno della caduta dell’intero CdA juventino, non una di q… - romeoagresti : La #Juventus rende noto che il CdA ha deliberato di rinviare l’approvazione della Relaz. Finanziaria Consolidata Se… - ZZiliani : LE NUOVE MILLE PAGINE DEI PM. #Agnelli in primis e tutto il CdA della #Juventus, ora dimissionato, facevano pressio… - Ahmed98aaa : RT @romeoagresti: La #Juventus rende noto che il CdA ha deliberato di rinviare l’approvazione della Relaz. Finanziaria Consolidata Semestra… - aferrarigmail : RT @pazzamentejuve: La #Juventus rende noto che il CdA ha deliberato di rinviare l’approvazione della Relaz. Finanziaria Consolidata Semest… -

Ex cda Juventus Daniela Marilungo: "Agnelli disse: niente Serie A ... 100x100 Napoli 'Più tempo per esaminare atti Procura': Juve, di nuovo rinviata l'approvazione della relazione finanziaria semestrale Il CdA c'è stato alla Continassa. Ma per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale, ancora no. Ai legali della Juventus non è bastata una settimana in più rispetto alla prima data fissata ... Ziliani: “Vogliono salvare la Juve a tutti i costi, ecco come stanno davvero le cose” Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato gli ultimi sviluppi sull'inchiesta che coinvolge la Juventus in un lungo post su Twitter. Il CdA c'è stato alla Continassa. Ma per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale, ancora no. Ai legali della Juventus non è bastata una settimana in più rispetto alla prima data fissata ...Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato gli ultimi sviluppi sull'inchiesta che coinvolge la Juventus in un lungo post su Twitter.