Juventus-Friburgo | Streich | “Bianconeri favoriti | ma vogliamo fare un buon risultato”

Il tecnico del Friburgo, Christian Streich, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League 2022/2023 contro la Juventus: "I Bianconeri sono favoriti e ci si aspetta che vadano avanti, ma nel calcio non c'è nulla di certo. Noi siamo qui a Torino per fare un buon risultato ed esprimere il nostro calcio. Serviranno coraggio e qualità nei passaggi, insieme a un'attitudine offensiva. Sarà una bella serata per noi, perciò ho voluto che ci fossero anche i giovani". "Allegri? Lo ringrazio dei complimenti e della stima, per me è motivo di felicità confrontarmi con allenatori importanti. Essere arrivati a questo livello è incredibile – ha aggiunto Streich – La Juventus vorrà riscattarsi dopo la ..."

