Juventus-Friburgo | rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri VIDEO

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilcon ladialla vigilia di. Il tecnico bianconero ha presentato i temi della delicata partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, competizione ora fondamentale per le ambizioni di qualificazione alla Champions League della Vecchia Signora. Di seguito e in alto ecco ilcon le parole del mister livornese. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Qui Continassa, la #Juventus si prepara per il #Friburgo: allenamento in gruppo per De Sciglio, Alex Sandro a parte… - GiovaAlbanese : La #Juventus si ferma all'Olimpico, interrompe la striscia positiva ma offre comunque spunti positivi: ha lottato f… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus, Allegri: “Friburgo? Sarà fondamentale vincere. Di Maria ok, Pogba…” - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Juventus, verso il Friburgo: Alex Sandro lavora a parte, Pogba a colloquio - infoitsport : Juventus-Friburgo, Allegri risoluto sulla formazione: “Ritornano i top player” -

Laospita domani sera all'Allianz Stadium ilnel primo round degli ottavi di Europa League: le dichiarazioni alla vigilia di Allegri e KosticLacerca subito il riscatto dopo il ...Filip Kostic, esterno della, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro ilin Europa League Filip Kostic, esterno della, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro ilin Europa League. Le sue dichiarazioni: CHE SQUADRA E' IL ..., Allegri fa melina sulla formazione ., Di Maria titolare l'unica certezza ., Allegri non si sbilancia su Pogba e Bonucci .- ...

Juventus-Friburgo: Allegri su Pogba, Vlahovic, Chiesa, Kean e la decisione su Di Maria Tuttosport

(Adnkronos) - "Dobbiamo tornare a vincere in casa in Europa perché quest'anno l'abbiamo fatto solo contro il Maccabi. Dobbiamo cercare di mettere le basi per il passaggio del turno". Così l'allenatore ...Il quarto posto è lontano in campionato, e allora l’Europa League diventa fondamentale per garantirsi un posto nella prossima Champions. «Dobbiamo porre le basi per essere ...