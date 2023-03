Juventus-Friburgo | Grifo | “Speriamo di fare una bella gara Serie A? Sto bene in Germania”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Vincenzoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, match dell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023: “diunacontro un’avversaria molto organizzata. Personalmente sono in forma e mi auguro di dimostrarlo il campo. Essere arrivati qui è una soddisfazione per tutto il gruppo. Non abbiamo rubato nulla a nessuno, anzi ci siamo sudati questo traguardo sul campo dimostrando a tutti ciò che siamo in grado di. Laè una squadra fantastica con grandi giocatori, ma proveremo ala nostra miglior partita. Cosa servirà? Sfrontatezza“. “Prima della partita ho scambiato qualche messaggio con Bonucci, in Nazionale ci capiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Qui Continassa, la #Juventus si prepara per il #Friburgo: allenamento in gruppo per De Sciglio, Alex Sandro a parte… - DiMarzio : #Juventus, le parole di #Kostic in conferenza stampa: 'Abbiamo le qualità per vincere l'Europa League. Con #Allegri… - DiMarzio : #UEL | #Friburgo, le parole di Christian #Streich in vista della sfida contro la #Juventus - sportface2016 : #JuventusFriburgo, #Grifo: “Speriamo di fare una bella gara. #SerieA? Sto bene in Germania” - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #EuropaLeague | @scfreiburg, le parole di #Streich alla vigilia della sfida contro la @juventusfc -

Commenta per primo Vincenzo Grifo sarà la stella delche sfiderà domani sera lain Europa League. Proprio la punta nel giro della Nazionale ha parlato alla vigilia dell'ottavo della competizione europea: 'La gara più importante per me ..., le scelte di Allegri e Streich Allegri è stato chiaro in conferenza stampa: l'unico certo del posto è Di Maria . In attacco col Fideo dovrebbe partire Vlahovic, in difesa spazio ...Commenta per primo Christian Streich , tecnico del, presenta in conferenza stampa la sfida con la, andata degli ottavi di finale di Europa League: 'I bianconeri farebbero una figora ridicola se dovessero uscire contro di noi La ...

Juventus-Friburgo: Allegri su Pogba, Vlahovic, Chiesa, Kean e la decisione su Di Maria Tuttosport

A quindici giorni dal primo impegno per le qualificazioni ad Euro 2024, il ct Roberto Mancini è molto preoccupato sulla questione attaccanti. Con Immobile infortunato, non c'è un attaccante italiano c ...Christian Streich, tecnico del Friburgo, presenta in conferenza stampa la sfida con la Juventus, andata degli ottavi di finale di Europa League: "I bianconeri farebbero una figora ridicola se dovesser ...