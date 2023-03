Juventus-Friburgo, andata ottavi Europa League: diretta TV e streaming Sky o DAZN (Di mercoledì 8 marzo 2023) Domani sera, giovedì 9 marzo, presso l’Allianz Stadium di Torino, la Juventus scenderà in campo per affrontare il Friburgo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. In seguito all’amara sconfitta in campionato contro la Roma (1-0), i bianconeri dovranno rimboccarsi le maniche e tornare a concentrarsi in Europa. Dopo aver sconfitto i francesi del Nantes agli spareggi con i punteggi di 1-1 a Torino e 0-3 in Francia, la compagine allenata da Massimiliano Allegri sfiderà gli ostici tedeschi che ad oggi occupano la quinta posizione in Bundesliga. Il Friburgo allenato da Christian Streich giocherà un match europeo dopo ben tre mesi, dato che è stato vincitore del proprio girone e quindi qualificato automaticamente agli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Domani sera, giovedì 9 marzo, presso l’Allianz Stadium di Torino, lascenderà in campo per affrontare ilnella gara dideglidi finale di. In seguito all’amara sconfitta in campionato contro la Roma (1-0), i bianconeri dovranno rimboccarsi le maniche e tornare a concentrarsi in. Dopo aver sconfitto i francesi del Nantes agli spareggi con i punteggi di 1-1 a Torino e 0-3 in Francia, la compagine allenata da Massimiliano Allegri sfiderà gli ostici tedeschi che ad oggi occupano la quinta posizione in Bundesliga. Ilallenato da Christian Streich giocherà un match europeo dopo ben tre mesi, dato che è stato vincitore del proprio girone e quindi qualificato automaticamente agli ...

