Juventus-Friburgo, Allegri: “Importante vincere per non doverlo fare al ritorno. Pogba in dubbio” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Dobbiamo porre le basi per essere in vantaggio al ritorno, il Friburgo è forte fisicamente, sta andando bene in campionato e ha chiuso da imbattuta il girone di Europa League. Per quanto ci riguarda dobbiamo tornare a vincere in casa in Europa dove abbiamo vinto solo con il Maccabi. E’ una partita da affrontare con grande rispetto, sapendo che è Importante vincere anche se non sarà facile”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Friburgo: “E’ normale che ci fosse molto dispiacere, rammarico e delusione all’Olimpico, perché quando sei in queste situazioni complicate, se pareggi o perdi sembra che ti crolli il mondo addosso. Ma i ragazzi stanno bene, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Dobbiamo porre le basi per essere in vantaggio al, ilè forte fisicamente, sta andando bene in campionato e ha chiuso da imbattuta il girone di Europa League. Per quanto ci riguarda dobbiamo tornare ain casa in Europa dove abbiamo vinto solo con il Maccabi. E’ una partita da affrontare con grande rispetto, sapendo che èanche se non sarà facile”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il: “E’ normale che ci fosse molto dispiacere, rammarico e delusione all’Olimpico, perché quando sei in queste situazioni complicate, se pareggi o perdi sembra che ti crolli il mondo addosso. Ma i ragazzi stanno bene, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Qui Continassa, la #Juventus si prepara per il #Friburgo: allenamento in gruppo per De Sciglio, Alex Sandro a parte… - GiovaAlbanese : La #Juventus si ferma all'Olimpico, interrompe la striscia positiva ma offre comunque spunti positivi: ha lottato f… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: La Juventus al bivio Friburgo, Allegri: “Dobbiamo crearci un vantaggio per il ritorno, sono contento di Vlahovic” ???? htt… - LucaNardo97 : RT @DiMarzio: #Juventus, le parole di #Kostic in conferenza stampa: 'Abbiamo le qualità per vincere l'Europa League. Con #Allegri ho impara… - GabboJFC1897 : RT @DiMarzio: #Juventus, le parole di #Kostic in conferenza stampa: 'Abbiamo le qualità per vincere l'Europa League. Con #Allegri ho impara… -