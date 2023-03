Juventus, Allegri: «Devo gestire le energie della squadra» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Friburgo Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Friburgo. Le sue dichiarazioni: FRIBURGO – «Difficoltà di una partita di livello europeo contro una squadra imbattuta nel girone, fisica e ben organizzata. E’ il primo dei due match e dobbiamo cercare di vincere. Andare là con un vantaggio sarebbe importante». MODULO – «Devo ancora decidere, dobbiamo valutare anche la gara di domenica che sarà importante. Non ci sarà Kean squalificato, da domani a domenica Devo gestire al meglio quelli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Massimiliano, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vistasfida contro il Friburgo Massimiliano, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vistasfida contro il Friburgo. Le sue dichiarazioni: FRIBURGO – «Difficoltà di una partita di livello europeo contro unaimbattuta nel girone, fisica e ben organizzata. E’ il primo dei due match e dobbiamo cercare di vincere. Andare là con un vantaggio sarebbe importante». MODULO – «ancora decidere, dobbiamo valutare anche la gara di domenica che sarà importante. Non ci sarà Kean squalificato, da domani a domenicaal meglio quelli ...

