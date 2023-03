Juve, Szczesny: «Mi sentivo pronto a sostituire Buffon» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le parole di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, sulla sua esperienza nel club bianconero. Tutti i dettagli Wojciech Szczesny ha parlato a Dazn della sua esperienza in Serie A. PAROLE – «Sono arrivato alla Juve al momento giusto, avevo ancora tanto da imparare ma avevo già atto esperienza. Mi sentivo pronto a livello mentale per sostituire uno come Gigi. Sembrava una cosa facile ai tempi, ma per un altro magari sarebbe stato più diffiicile. l rapporto con i difensori è importante: devi fare un profilo psicologico di ogni giocatore. Ci sono quelli che hanno bisogno del coraggio e quelli che devi massacrare per 90 minuti. Tipo Joao Cancelo, è uno di questi. Lui lo massacravo e mi diceva: “Basta Tek, basta”. Lui ne aveva bisogno, ma magari mi sbaglio: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le parole di Wojciech, portiere dellantus, sulla sua esperienza nel club bianconero. Tutti i dettagli Wojciechha parlato a Dazn della sua esperienza in Serie A. PAROLE – «Sono arrivato allaal momento giusto, avevo ancora tanto da imparare ma avevo già atto esperienza. Mia livello mentale peruno come Gigi. Sembrava una cosa facile ai tempi, ma per un altro magari sarebbe stato più diffiicile. l rapporto con i difensori è importante: devi fare un profilo psicologico di ogni giocatore. Ci sono quelli che hanno bisogno del coraggio e quelli che devi massacrare per 90 minuti. Tipo Joao Cancelo, è uno di questi. Lui lo massacravo e mi diceva: “Basta Tek, basta”. Lui ne aveva bisogno, ma magari mi sbaglio: ...

