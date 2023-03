Juve, la sentenza del Collegio Coni attesa dopo Pasqua (Di mercoledì 8 marzo 2023) Se la penalizzazione di 15 punti è stata immediata, la Juventus dovrà aspettare ancora prima di vedere giudicato il proprio appello dal Collegio di Garanzia dello Sport, con la prima udienza che potrebbe avvenire dopo Pasqua con il periodo di metà aprile come quello indicato. Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la presidente Gabriella Palmieri L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Se la penalizzazione di 15 punti è stata immediata, lantus dovrà aspettare ancora prima di vedere giudicato il proprio appello daldi Garanzia dello Sport, con la prima udienza che potrebbe avvenirecon il periodo di metà aprile come quello indicato. Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la presidente Gabriella Palmieri L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : #plusvalenze #Juventus L'intervista all'ex magistrato 'La sentenza è da annullare senza rinvio' ?? #SerieA #Juve… - tuttosport : Ricorso Juve: ecco su cosa punta per annullare la sentenza del -15 ???? Il direttore Guido Vaciago ?? #tuttosport… - tuttosport : ??ESCLUSIVO: il ricorso della #Juventus al Collegio 'La sentenza è ingiusta. Annullatela' La nostra prima pagina di… - Vincenzo140893 : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? La sentenza del #TAR è un avvertimento alla giustizia sportiva: non tutto è consentito e vale come segnale poli… - FiliFuli : RT @Santo__Jj: ?? Dopo la sentenza del #Tar favorevole alla #Juve non leggo tweet dei vari #Alvino, #Auriemma, #Pistocchi, #Varriale, #Chiar… -