Juve, la Procura Figc chiede altri 20 giorni di proroga per stipendi e partnership sospette (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Procura della Figc chiede altri 20 giorni di proroga per decidere sulla questione stipendi Juve e sulle partenership sospette del club bianconero con altri club del calcio italiano. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Il Procuratore federale Giuseppe Chiné ha chiesto una nuova proroga per questo filone che riguarda una vasta area istruttoria, dalle famose “side letter”, accordi che sarebbero stati conclusi dalla società con i calciatori fuori dai canali consentiti alle partnership sospette della Juve con altri club, un tema che aveva portato nei giorni scorsi all’invio ad altre sei procure ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladella20diper decidere sulla questionee sulle partenershipdel club bianconero conclub del calcio italiano. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Iltore federale Giuseppe Chiné ha chiesto una nuovaper questo filone che riguarda una vasta area istruttoria, dalle famose “side letter”, accordi che sarebbero stati conclusi dalla società con i calciatori fuori dai canali consentiti alledellaconclub, un tema che aveva portato neiscorsi all’invio ad altre sei procure ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Mentre i media continuano a far finta di niente, venerdì 20 gennaio la Procura di #Chinè chiede per la #Juventus 9… - realvarriale : Neanche il tempo di gioire giustamente per un Derby ben giocato e vinto con merito, che dalla Procura di Torino arr… - juventibus : LA #JUVE DELLA VIGILIA ???? ORE 18 Procura chiama, media rispondono: la settimana dei VERBALI ?? La vicenda… - mriago4 : È chiaro che alla luce della sentenza del TAR Lazio (che porterà all’annullamento della sentenza -15), ora la procu… - napolista : #Juve, la #ProcuraFigc chiede altri 20 giorni di proroga per stipendi e partnership sospette Sulla Gazzetta. Il mo… -