Juve | la “carta segreta” Covisoc potrebbe invalidare la penalizzazione di 15 punti Stampa

La difesa della Juventus ha effettuato un'istanza di accesso difensivo e di accesso civico. La Stampa spiega oggi che quella, secondo gli avvocati difensori, potrebbe essere un documento capace di invalidare la penalizzazione. Giornata importante per la Juventus, visto che il Tar del Lazio oggi ha dato il via libera ai legali all'accesso della 'nota 10940'. Si tratta di una carta, rimasta finora 'segreta', con la quale la Covisoc ha chiesto alla Procura Federale alcune interpretazioni legate al caso plusvalenze. Il giornalista di StorieSport Michele Spiezia è intervenuto. Il TAR ha consentito l'accesso alla carta 'segreta', risalente al 14 aprile 2021, in cui la Covisoc chiede alla Procura Federale alcune delucidazioni in merito alle plusvalenze. Per i legali della Juventus si tratta di un documento importante.

Il Tar dà ragione a Cherubini e Paratici: la "carta Covisoc" va consegnata agli avvocati difensori La Gazzetta dello Sport

Pogba c'è, la Juve ci deve essere con il Friburgo, sia all'andata sia al ritorno, evitando di lambiccarsi troppo il cervello per non smarrire la direzione giusta che porta alla Champions League 2023/24. "TAR, assist alla Juve", si legge stamane in apertura su Tuttosport. "Verrà svelata la carta secretata e la FIGC non si presenta al collegio". La Procura dovrà consegnare il documento.