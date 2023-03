Juve | il procuratore Chiné chiede un'altra proroga | cosa succede per le indagini

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo il pronunciamento del Tar sull'obbligo di consegnare agli avvocati difensori la "carta Covisoc" (fondamentale per la questione...

Ilfederale, Giuseppe Chiné , ha infatti chiesto una nuova proroga che riguarda una ... alle collaborazioni di mercato sospette dellacon altri club. Un tema, quest'ultimo, che aveva ...Dietro la decisione delci sarebbe la volontà - e la necessità - di prendere in esame nuovi documenti fatti arrivare in procura dai pm di Torino impegnati sull'indagine Prisma. Documenti ...... Mario Bendoni e dalaggiunto Marco Gianoglio. I FILONI DELL'INCHIESTA Sono due: i ...dovuta esistere' - come emerso dalle intercettazioni tra Cesare Gabasio (capo dell'ufficio legale) ...

Dopo il pronunciamento del Tar sull'obbligo di consegnare agli avvocati difensori la "carta Covisoc" (fondamentale per la questione del vizio di forma), la manovra stipendi torna d'attualità in casa ...Dopo la vittoria al Tar legata all'inchiesta plusvalenze, la Juventus deve tornare a preoccuparsi della "manovra stipendi". Il procuratore federale, Giuseppe Chiné, ha infatti chiesto una nuova prorog ...