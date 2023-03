(Di mercoledì 8 marzo 2023) L'esperienza dialla, nella stagione 2012/2013, è stata abbastanza fugace (soltanto 9 presenze), ma nonostante tutto è riuscito in breve tempo a colpire i compagni di squadra per le sue "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, #Giaccherini ricorda le pazzie di #Bendtner: 'È un matto. Una volta fece una cosa clamorosa...': L'ex esterno… - JuveLegacy : @massimonosenzo1 @tiazorlo @ivangallo80 @marcoconterio Conte è molto esigente sul mercato Al primo anno di Juve s… - JeanleMessi1 : @_BeFootball Giaccherini ( Cesena Juve ) - MaxPower_Real2 : #AllegriOut sta distruggendo la Juve, nei giocatori. Voahovic ormai disperso, chiesa trattato come un Giaccherini q… - Frances97873827 : @laJUVEconlaNIKE @Filix_88 @SandroSca_rpa Si ma la Juve ha cominciato a vincere con De Ceglie Giaccherini Matri Est… -

L'esperienza di Bendtner alla, nella stagione 2012/2013, è stata abbastanza fugace (soltanto 9 presenze), ma nonostante tutto ... Una di queste è stata raccontata da, all'epoca compagno ...un giorno mi ha detto: "Sai sto bene alla. Quando facciamo allenamento sembra un quarto di finale di Champions". Grazie al c., erano in 24 avevamo fuori dalla lista giocatori che ...un giorno mi ha detto: 'Sai sto bene alla, quando facciamo allenamento sembra un quarto di finale di Champions'. Grazie al c., erano in 24… avevamo fuori dalla lista ...