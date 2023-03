Juve - Friburgo | Grifo e l' aneddoto su Bonucci | ' Ci siamo sentiti | ecco cosa gli ho detto'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : Massimiliano #Allegri galantuomo nel giorno della festa della donna ?? Riuscirà la sua #Juve a portare a casa un ris… - juventusfc : Tutti insieme per uno Stadium pieno ???? ?? Vendita libera per Juve-Friburgo ?? - sportli26181512 : #Juve, #Bonucci titolare contro il #Friburgo? #Allegri: 'Sta meglio, ma...': Riuscirà il capitano dei bianconeri a… - juve_magazine : EUROPA LEAGUE - Friburgo, Streich: 'Juventus favorita, servirà coraggio' - juve_magazine : EUROPA LEAGUE - Friburgo, Grifo: 'Dobbiamo essere una squadra unita contro la Juve' -

Dopo aver eliminato il Nantes ai playoff di Europa League, adesso laaffronterà ilnella gara di andata degli ottavi di finale per cercare di proseguire il proprio cammino nella competizione. Alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium, oltre ad Allegri ...... attaccante italo - tedesco del, ha espresso durante la conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale di Europa League le sue sensazioni sulla sfida contro la. Interrogato ...... giocatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lain Europa League. Una partita delicata per lui, italiano di passaporto, ma senza aver mai giocato in ...

"Dobbiamo essere una squadra unita, come in Bundesliga. Io mi sento bene, sono in forma e spero di farlo vedere domani". Così Vincenzo Grifo, attaccante italiano del Friburgo, alla vigilia dell'andata ...Con la vittoria contro il Nantes, per 0-3, la Juventus si è qualificata agli ottavi di finale, dove incontrerà il Friburgo di Christian Streich. Come riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, Allegri, ...