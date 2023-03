Jury Duty | James Marsden nel trailer della nuova serie comedy in arrivo su Amazon Freevee

(Di mercoledì 8 marzo 2023) E' stato diffuso il primodi, lacon protagonista, insuha condiviso il primodiin cui è presente anche. Lache avrà lo stile di un documentario, arriverà sulla piattaforma con i suoi primi episodi il 7 aprile. Come riportato da ComicBook,, nata dal genio dei produttori di The Office, Bad Trip e The White Lotus, approderà sul servizio di streaming video ...

Un pacchetto che comprende congedi, permessi per malattia, lutto,(il servizio da giurato) e altre occasioni eccezionali, cui si aggiungono le chiusure aziendali. Accanto a queste ferie '...... si aggiungono ovviamente, le chiusure aziendali per ferie, i permessi speciali e il tempo libero per motivi di salute fisica e mentale, ma anche quelli per lutto e per i cosiddetti "". In ...Un pacchetto che comprende congedi, permessi per malattia, lutto,(il servizio da giurato) e altre occasioni eccezionali, cui si aggiungono le chiusure aziendali. Accanto a queste ferie '...

Jury Duty, James Marsden nel trailer della nuova serie comedy in ... Movieplayer

E' stato diffuso il primo trailer di Jury Duty, la nuova serie comedy con protagonista James Marsden, in arrivo su Amazon Freevee.Jury Duty’ is a new mockumentary-style comedy series that takes place in a courtroom, where everyone is an actor except one man.