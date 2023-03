Jurassic Park: i set LEGO per il 30esimo anniversario includono la scena della "montagna di m***a" (Di mercoledì 8 marzo 2023) I nuovi set LEGO in arrivo per il 30esimo anniversario di Jurassic Park sono estremamente dettagliati... forse anche fin troppo. In occasione del 30esimo anniversario dell'uscita nei cinema di Jurassic Park (inizialmente pensato come un film unico), LEGO ha deciso di impiegare le proprie energie creative per regalare ai fan di sempre nuovi set da collezionare. Questi, per la precisione, sono 5, si basano tutti su scene iconiche del film di Steven Spielberg, e sono così precisi e dettagliati che uno di loro comprende anche un mucchio di cacca di dinosauro con all'interno una bacca tossica. Uscito originariamente in sala l'11 giugno del 1993, il primo Jurassic Park si sta preparando per ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) I nuovi setin arrivo per ildisono estremamente dettagliati... forse anche fin troppo. In occasione deldell'uscita nei cinema di(inizialmente pensato come un film unico),ha deciso di impiegare le proprie energie creative per regalare ai fan di sempre nuovi set da collezionare. Questi, per la precisione, sono 5, si basano tutti su scene iconiche del film di Steven Spielberg, e sono così precisi e dettagliati che uno di loro comprende anche un mucchio di cacca di dinosauro con all'interno una bacca tossica. Uscito originariamente in sala l'11 giugno del 1993, il primosi sta preparando per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #JurassicPark, il capolavoro diretto da #StevenSpielberg, compie trent'anni e la LEGO ha svelato cinque nuovi set d… - MaynardJames : @EsercitoCrucian @vfeltri Nell'ambra come le zanzare di Jurassic park. - AngyValentine : @evrythingevans Nnnh qui un po' mi sento di dissentire. Nemmeno Chris, prima della Marvel, ha fatto chissà che film… - androidworldit : Se non capite la citazione nel titolo siete probabilmente molto giovani. Eh sì, Jurassic Park compie 30 anni ????… - Cristin94Ri : @ShunaSwv Ieri rivedendo Jurassic Park mi son chiesta: MA NON ERANO MEGLIO I DINOSAURI? ?? Siamo la specie più idiota del pianeta. -