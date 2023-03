Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheUkstranger : Vi consiglio moltissimo il film 'Mona Lisa Smile' dove c'è Julia Roberts che interpreta una professoressa femminista degli anni 50 - IvanaLeoni22 : RT @mattinodinapoli: Julia, 7 anni, operata al cervello. L'appello della mamma: «Aiutateci a pagare le terapie» - bastamentireal1 : RT @mattinodinapoli: Julia, 7 anni, operata al cervello. L'appello della mamma: «Aiutateci a pagare le terapie» - mattinodinapoli : Julia, 7 anni, operata al cervello. L'appello della mamma: «Aiutateci a pagare le terapie» - Yearning_Julia : @commetoutes baby non lo rivedo da tipo mille anni, shazam manco esisteva PERÒ CHE SOGNO VEDERLO INSIEME? -

Nella piccola è riuscita a riacquistare la mobilità della gamba destra, ma non della mano. Grazie alla logopedia e alle altre terapie, con tutto l'amore di mamma Alessandra e papà ...

Julia, 7 anni, operata al cervello. L'appello della mamma: «Aiutateci a pagare le terapie» ilmattino.it

La piccola è affetta da encefalite autoimmune. La famiglia ha avviato una raccolta fondi per garantirle una visita in un centro polacco all'avanguardia ...«La speranza è che la nostra bambina possa avere le terapie di cui ha bisogno. A soli 7 anni ha già sofferto tanto, il nostro sogno è che il suo futuro possa essere ...