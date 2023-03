Josè Mourinho avverte: “La Real Sociedad non ha punti deboli. Dybala rinato? No, ha nuove motivazioni” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sarà un Roma-Real Sociedad tutto da vivere quello che si giocherà domani allo stadio Olimpico alle ore 18.45. I giallorossi, reduci dall’importante successo in campionato contro la Juventus, si rituffano nella campagna europea, preparandosi per il match d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2022-2023 che affronteranno con L’allenatore romanista, José Mourinho, ha presentato la sfida di domani sera nel corso della conferenza stampa pre-partita, incominciando proprio dai suoi giocatori: “La squadra rispetto lo scorso anno è cresciuta sotto l’aspetto mentale, ma la continuità nel vincere tre partite di fila alla settimana è dove invece ancora fatichiamo”. Il tecnico di Setubal, poi, è passato a parlare di alcuni singoli, specialmente pensando al reparto offensivo: “Per me c’è un solo Tammy Abraham che mi interessa ed è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sarà un Roma-tutto da vivere quello che si giocherà domani allo stadio Olimpico alle ore 18.45. I giallorossi, reduci dall’importante successo in campionato contro la Juventus, si rituffano nella campagna europea, preparandosi per il match d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2022-2023 che affronteranno con L’allenatore romanista, José, ha presentato la sfida di domani sera nel corso della conferenza stampa pre-partita, incominciando proprio dai suoi giocatori: “La squadra rispetto lo scorso anno è cresciuta sotto l’aspetto mentale, ma la continuità nel vincere tre partite di fila alla settimana è dove invece ancora fatichiamo”. Il tecnico di Setubal, poi, è passato a parlare di alcuni singoli, specialmente pensando al reparto offensivo: “Per me c’è un solo Tammy Abraham che mi interessa ed è ...

