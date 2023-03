Jonathan Majors e Spike Lee riuniti per il film su Broadway Da Understudy (Di mercoledì 8 marzo 2023) Jonathan Majors e Spike Lee torneranno a collaborare insieme per il nuovo lungometraggio del regista, Da Understudy, incentrato su sostituto di una produzione di Broadway che trova un ruolo per cui è disposto a uccidere. Dopo aver collaborato insieme in Da 5 Bloods, Jonathan Majors e Spike Lee torneranno a lavorare fianco a fianco in Da Understudy, focus su Broadway prodotto da Westbrook Studios e Amazon Studios. La star di Creed III produrrà il film con la sua Tall Street Productions. Tom Hanada, Zach Strauss e Tyler Cole hanno scritto la sceneggiatura di Da Understudy, basata su una storia originale di Cole. La vita imita l'arte nella storia al centro del film, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023)Lee torneranno a collaborare insieme per il nuovo lungometraggio del regista, Da, incentrato su sostituto di una produzione diche trova un ruolo per cui è disposto a uccidere. Dopo aver collaborato insieme in Da 5 Bloods,Lee torneranno a lavorare fianco a fianco in Da, focus suprodotto da Westbrook Studios e Amazon Studios. La star di Creed III produrrà ilcon la sua Tall Street Productions. Tom Hanada, Zach Strauss e Tyler Cole hanno scritto la sceneggiatura di Da, basata su una storia originale di Cole. La vita imita l'arte nella storia al centro del, ...

