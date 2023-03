Joe Jordan: "Il Milan ha il 51% di passare il turno" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Joe Jordan ha fatto il suo pronostico sulla gara di ritorno di questa sera degli ottavi di finale di Champions League Tottenham - Milan. Lo "Squalo", ex di turno di entrambe, ha ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Joeha fatto il suo pronostico sulla gara di ritorno di questa sera degli ottavi di finale di Champions League Tottenham -. Lo "Squalo", ex didi entrambe, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MazzaferroRocco : @ConteVanja @Gazzetta_it La notizia del TAR vien dopo un articolo su Jordan....neppure Michael Jordan, no, ma quel… - Milannews24_com : #JoeJordan dice la sua su #Giroud ??? 'Sembra un ragazzino'?? - sportli26181512 : Joe Jordan: 'Giroud ha 36 anni, ma gioca ancora come un ragazzino. Leao? Quando si accende, per gli altri son dolor… - filoni_diletta : Joe Jordan: '#Giroud ha 36 anni, ma gioca ancora come un ragazzino. Cosa manca a #Leao per diventare un campione? L… - MilanNewsit : Joe Jordan: 'Giroud ha 36 anni, ma gioca ancora come un ragazzino. Leao? Quando si accende, per gli altri son dolor… -