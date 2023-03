Joe Jordan | «Contro il Tottenham | Milan favorito al 51% Pesano i due gol sbagliati con Thiaw e De Ketelaere»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Joe, ex vice allenatore del, ha parlato della sfida di stasera di Champions League tra Spurs eJoe, ex vice allenatore del, ha parlato della sfida di stasera di Champions League tra Spurs e– «Al 51%.i due golcone De, ma ilsi è ripreso. A gennaio sembrava che la squadra stesse colando a picco, ma Pioli è stato bravo a rialzare la testa».– «Dopo il Mondiale non ha trovato continuità. Ha faticato anche nelle ultime partite, perdendoSheffield United e Wolverhampton. Il manifesto della stagione è quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RiccardoLana2 : RT @RadioRossonera: 'Ai tempi dell’Arsenal passavamo la settimana a studiare schemi per limitarlo, ma era sempre difficile... Ha 36 anni, m… - RadioRossonera : 'Ai tempi dell’Arsenal passavamo la settimana a studiare schemi per limitarlo, ma era sempre difficile... Ha 36 ann… - Milannews24_com : #JoeJordan dice la sua su #TottenhamMilan ??? 'La deciderà uno tra Kane e Giroud. Con Gattuso...' ???? - Gazzetta_it : Intervista a Joe Jordan: “Kane il 9 più forte del mondo, Giroud un ragazzino. Io e Gattuso? Siamo simili”… - _Zeroazero : ??? #rassegnastampa [#GdS] ???? - Spiraglio #Juve, ricorso sul -15: violati termini processuali. - Parla il doppio ex… -

, ex vice allenatore del Tottenham, ha parlato della sfida di stasera di Champions League tra Spurs e Milan, ex vice allenatore del Tottenham, ha parlato della sfida di stasera di ...Lo Squalo azzanna subito. "Avanti, parliamo del testa a testa con Gattuso, così ci togliamo il pensiero". E se la ride.è sempre lo stesso, schietto e diretto. Come in quel faccia a faccia con Rino nel 2011, durante gli ottavi di Champions tra Milan e Tottenham.era il vice di Harry Redknapp, Gattuso ...Antonio Conte - Calciomercato.itSulle pagine della 'Gazzetta dello Sport' di oggi è presente l'intervista a, doppio ex, che ha voluto avvertire i rossoneri sui possibili pericoli in vista ...

Joe Jordan: «Contro il Tottenham, Milan favorito al 51%. Pesano i due gol sbagliati con Thiaw e De Ketelaere» Calcio News 24

Questa sera la grande sfida tra Tottenham e Milan, rossoneri avvisati: "Non è Conte il pericolo numero 1, ecco cosa manca a Leao" ...Creed III cita Dragon Ball Z, Hajime no Ippo, Rocky Joe e tanti altri. Il nuovo capitolo è un tripudio di bellissime citazioni.